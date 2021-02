MOSTRA CINEMULTI VIRTUAL EM ITACARÉ – ANO III

Para quem já conhece a Mostra CINEMULTI e participou das edições anteriores, já deve estar com saudade dos telões, da criançada, das praças cheias e dos debates calorosos depois das exibições, não é mesmo?! Em 2021, devido a pandemia do coronavírus, nós estamos de volta de um jeito diferente, mas não menos especial: vem aí a MOSTRA CINEMULTI VIRTUAL – ANO III.

O ‘‘cinema fora do cinema’’ que levamos pras ruas de Itacaré em 2011 e 2015, agora será na casa das pessoas através de uma programação totalmente virtual. Durante o mês de março de 2021 serão exibidos 50 curta-metragens brasileiros e 5 longas baianos voltados para o público infanto-juvenil e adulto, além de promover bate-papos online com integrantes das equipes dos filmes.

Seguindo a tradição da mostra, esse ano também serão selecionados, já em janeiro, 03 jovens de Itacaré para atuar junto à equipe técnica como bolsistas ‘‘Aprendiz Cinemulti’’. Em março, além da exibição dos filmes e dos bate papos, também serão realizadas duas oficinas de capacitação e um laboratório (LAB) de roteiros de curta metragens.

O objetivo é ampliar o acesso da comunidade aos filmes nacionais, valorizando o cinema brasileiro, especialmente as produções baianas, e colaborar com a profissionalização dos jovens na área do cinema. A programação será totalmente virtual e gratuita. Para saber como participar, acompanhe as redes sociais da Mostra CINEMULTI e fique atento à abertura das inscrições pra não perder nada!!!

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Instagram: @mostracinemulti_virtual

Facebook: https://www.facebook.com/ cinemulti

E-mail: mostracinemultivirtual@gmail. com

FOTO: Elisa Braga