Itacaré discute retomada das atividades escolares com aulas remotas e plantões.

A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Educação, e o Conselho Municipal de Educação realizaram nesta quinta-feira uma reunião com representantes das escolas públicas e particulares, da APLB-Sindicato, dos pais e da comunidade para discutir o plano de ação e os protocolos pedagógicos e sanitários, bem como o calendário escolar para o ano letivo contínuo 2020/2021 e o retorno das aulas seguindo todas as orientações legais referente ao ensino remoto. Tudo isso observando o contexto da pandemia do novo Coronavírus, com toda a segurança e atendendo a legislação vigente.

Durante o encontro ficou decidido o retorno das aulas remotas com plantões pedagógicos, dando início a matrículas para novos alunos já na segunda semana do mês de fevereiro. Ainda conforme a decisão dos segmentos ligados à educação, os anos letivos de 2020 e 2021 serão entendidos como um ciclo. Com isso, os alunos não serão prejudicados.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que a orientação é que seja garantida a segurança e a saúde dos alunos, familiares e de todos os profissionais da educação, sem com isso trazer prejuízos para o ensino e nem para a aprendizagem dos estudantes. Daí a iniciativa de se discutir com todos os segmentos as alternativas e propostas para o reinício das atividades escolares, que nesse momento serão remotas e com os plantões pedagógicos.

A secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, informou que todas as medidas estão sendo discutidas e adotadas de forma conjunta, com todos os segmentos que representam a educação, e solicitou aos alunos e familiares uma especial atenção a este momento, tanto às informações verdadeiras, quanto as datas das matrículas e como ocorrerá essa retomada das atividades educacionais.