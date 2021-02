Itacaré concluiu a vacinação de mais um grupo de profissionais de saúde.

Quase todos os profissionais de saúde de Itacaré já foram atendidos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na primeira remessa da vacinação a Prefeitura de Itacaré atendeu os profissionais do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Centro de Atendimento do Coronavírus de Itacaré (CACI), profissionais das unidades de saúde, laboratórios e clínicas particulares.

Com a nova remessa de vacinas que a Prefeitura recebeu essa semana, produzida pela Oxford/ Fundação Osvaldo Cruz, foram vacinados os demais profissionais de saúde da atenção básica, inclusive agentes comunitários e agentes de endemias, além das clínicas e laboratórios públicos e privados do município. A expectativa é que com a chegada de uma nova remessa sejam vacinados os demais setores de profissionais de saúde.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, falou da importância da vacina no combate ao coronavírus e adiantou que o município já vem mantendo contatos com o Governo do Estado da Bahia para que seja destinada uma quantidade ainda maior de doses, para que assim possa ampliar o número de pessoas vacinadas. O objetivo é iniciar as novas fases o mais rápido possível, beneficiando mais itacareenses e dando mais um importante passo nessa guerra contra o Covid-19.