BOLSA APRENDIZ CINEMULTI – INSCRIÇÕES ABERTAS.

Jovens de Itacaré e região podem se inscrever até dia 31/01 para concorrer à bolsa de R$1.100,00.

A Mostra CINEMULTI chega ao seu 3º ano de execução trazendo inovações – pela primeira vez em formato virtual – mas também mantendo ações que já são tradição do projeto, como o programa de bolsas Aprendiz CINEMULTI. Serão selecionados 3 jovens para atuar junto à equipe técnica da mostra, recebendo remuneração e certificado.

Para concorrer à bolsa é necessário morar em Itacaré/BA ou região, ter entre 16 e 20 anos, ter celular com whatsapp e acesso à internet. Não é necessária experiência prévia em audiovisual. As três vagas correspondem à: 01 Assessoria de Comunicação, 01 Técnica em transmissão de lives e 01 Assistente de Produção. Os aprendizes irão acompanhar e dar suporte aos profissionais responsáveis pelos respectivos setores de produção do projeto.

As inscrições vão de 27/01 a 31/01 via formulário digital (link abaixo). A seleção será realizada através de entrevista online com a Equipe CINEMULTI em data e horário previamente informados via e-mail e whatsapp, conforme descrito no ato da inscrição. O resultado final será divulgado no dia 03 de fevereiro de 2021. O período de duração da bolsa é de 2 meses (06/02 a 06/04) no valor de R$1.100,00.

O objetivo é ampliar o acesso da comunidade ao cinema nacional e colaborar com a profissionalização de jovens baianos na área do audiovisual. Jovens que foram aprendizes nas edições anteriores hoje são profissionais que integram a equipe técnica do projeto, ressaltando a importância da continuidade do programa Aprendiz CINEMULTI.

INSCREVA-SE NO LINK: https://forms.gle/ WwmjHMGWjMUNeCAU8

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

FOTO: Elisa Braga